(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La Guardia Costiera diha soccorso la scorsatrein difficoltà per le avverse condizioni meteo marine: le tre unità da diporto, due a vela ed una a motore, erano alla fondabaia della Silurenza. Poco prima delle quattro gli uomini del comandante Cocciolo hanno ricevuto richiesta di soccorso e sono intervenuti mentre la barca motore, con quattro persone a bordo, è riuscita a rientrare in porto a Marina Grande con l’assistenza delladi porto le due a vela (con 6 passeggeri complessivi) sono rimaste invece incagliate. Per gli occupanti di una delle due è stato necessario l’intervento della motovedetta della Guardia Costiera isolana che li ha condotto in salvo a terra. Attualmente le due ...

napolicittametr : Metronapoli - Procida, tre barche soccorse nella notte dalla Capitaneria - gadmeischia : Poteva finire molto peggio per le dieci persone soccorse dalla Guardia Costiera questa notte, che erano a bordo del… - gadmeischia : Poteva finire molto peggio per le dieci persone soccorse dalla Guardia Costiera questa notte, che erano a bordo del… -

Agenzia ANSA

Raffiche di vento forte con precipitazioni abbondanti dopo ledel mattino. Temporali che hanno ... Forti piogge sono state rilevate anche a Ischia e. Il tempo è tornato sereno all'alba e, a ...Tacchi, per l'uccisione deiMartiri, fu prima condannato a morte (1946), poi assolto dalla ... Era stato per 38 mesi nel penitenziario di. Non tornò a Rimini, morirà a Senigallia nel 1971'. ... Procida 2022, tre fotografi raccontano l'inquinamento marino - Campania La Guardia Costiera di Procida ha soccorso la scorsa notte tre barche in difficoltà per le avverse condizioni meteo marine: le tre unità da diporto, due a vela ed una a motore, erano alla fonda nella ...Ha sparato all’impazzata dalla finestra di casa, dove nascondeva una sorta di ‘armeria’. È quanto accaduto nella scorsa notte a Procida, dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in vi ...