Piero Angela: sai in cosa aveva investito? Un genio! (Di martedì 16 agosto 2022) Oltre a grande presentatore, giornalista e divulgatore scientifico, Piero Angela è stato un ottimo investitore. Ecco in cosa aveva investito La scomparsa di Piero Angela ci ha lasciato tutti sgomenti e dispiaciuta per la perdita di un grandissimo uomo e un eccellente professionista. La sua immensa cultura, unita alla passione per la scoperta e la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 agosto 2022) Oltre a grande presentatore, giornalista e divulgatore scientifico,è stato un ottimore. Ecco inLa scomparsa dici ha lasciato tutti sgomenti e dispiaciuta per la perdita di un grandissimo uomo e un eccellente professionista. La sua immensa cultura, unita alla passione per la scoperta e la L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - fanpage : È possibile un SuperQuark condotto da qualcuno che non sia Piero Angela? L'erede naturale, mai come in questo caso,… - chetempochefa : ?? Che Tempo Che Fa ricorda Piero Angela. Questa sera alle 20.45 su @RaiTre vi aspettiamo per ricordare insieme il… - velenoallamela : RT @lumostardently: Piero Angela continuerà a vivere attraverso Alberto, un uomo tanto meraviglioso quanto il padre, che come quest'ultimo… - Elygabrysabry1 : RT @Corriere: «Ha vissuto fino all'ultimo con razionalità, e se n'è andato dopo una vita piena, come ci si alza da una bella cena con gli a… -