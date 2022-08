(Di martedì 16 agosto 2022) Alvaroè in direttura d’arrivontus?Lopez ha rispostodomanda in modo inequivocabile Dopo l’egregia prestazione con l’Atletico Madrid e la doppietta messa a segno, molti nostalgici tifosi dellantus si sono chiesti se Alvaropotesse rire in bianconero.Juanma Lopez ha risposto molto chiaramente. LE PAROLE- «Alvaro ha un contratto con l’Atletico Madrid e siamo in agosto inoltrato, resta qui» ha detto senza troppi giri di parole ai microfoni di El Chiringuito. Discorso chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Morata torna alla Juve? L'agente esce allo scoperto: «Vi svelo il suo futuro» - - FabrizioDamian2 : @Raffael38115989 @FCIM1908Arjel @sensocritico2 @SerieA Adesso torna Morata dopo le 3 pappine ??Adesso arriva pure za… - CarloCarin1 : @not_morata Torna a casa ragazzo, ti perdoniamo - Francois79C : @mirkonicolino Ancora alternative, ancora morata, eravamo ad affare quasi fatto, entro mercoledì / giovedì visite,… - RiderBike93 : @RidTheRock @juventibus Torna morata.... ?? -

Calcio News 24

... Alvaroha risposto così alle domande sul suo futuro: 'Non devo mandare messaggi a nessuno, ...ha parlato di una fase di stallo nella trattativa con il Napoli per Raspadori.20.00 -il ...Squadre italiane (Roma e Juve) e di Premier League (Nottingham Forest) alla finestra.10.00 - Alvaronel mirino del Manchester United, secondo quanto riporta 'The Athletic'. La Juventus è ... Morata torna alla Juve L'agente non lascia dubbi Alvaro Morata è in direttura d’arrivo alla Juventus L’agente Lopez ha risposto alla domanda in modo inequivocabile Dopo l’egregia prestazione con l’Atletico Madrid e la doppietta messa a segno, molti ...Juventus letteralmente sopraffatta nell'ultima amichevole pre season giocata contro l'Atletico. Prontagonista Alvaro Morata ...