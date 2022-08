Migranti: individuata barca con 490 a bordo, 240 in Calabria (Di martedì 16 agosto 2022) Maxi sbarco di Migranti, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i Migranti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Maxi sbarco di, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i...

TV7Benevento : Migranti: 18 in pericolo in Sar Malta, Alarm Phone '2 caduti in mare' - -

Migranti: individuata barca con 490 a bordo, 240 in Calabria Maxi sbarco di migranti, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i migranti giunti nello scalo marittimo roccellese. Tra i profughi, di varie nazionalità, diversi nuclei familiari e minori non accompagnati. Prima di essere trasferiti sulle motovedette della Guardia ... Sbarco di migranti a Crotone, fermati 2 presunti scafisti ... alcune barche a vela stipate di migranti dirette verso le coste calabresi. Nel corso del primo evento, che ha portato all'esecuzione delle misure restrittive, è stata individuata un'imbarcazione con ... Agenzia ANSA Migranti: individuata barca con 490 a bordo, 240 in Calabria Maxi sbarco di migranti, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i migranti giu ... Sbarco di migranti a Crotone, fermati 2 presunti scafisti Due presunti scafisti, rispettivamente di nazionalità siriana ed egiziana, sono stati individuati e fermati dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Crotone che hanno ag ... Maxi sbarco di, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 igiunti nello scalo marittimo roccellese. Tra i profughi, di varie nazionalità, diversi nuclei familiari e minori non accompagnati. Prima di essere trasferiti sulle motovedette della Guardia ...... alcune barche a vela stipate didirette verso le coste calabresi. Nel corso del primo evento, che ha portato all'esecuzione delle misure restrittive, è stataun'imbarcazione con ... Migranti: individuata barca con 490 a bordo, 240 in Calabria Maxi sbarco di migranti, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i migranti giu ...Due presunti scafisti, rispettivamente di nazionalità siriana ed egiziana, sono stati individuati e fermati dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Crotone che hanno ag ...