La “scienza servizievole in cammino” che sta percorrendo tutta l’Italia | da nord a sud | lungo la via Francigena

(Di martedì 16 agosto 2022) Unache incontra le persone, che va per strada per coinvolgere quanti più possibili, per diffondere la ricerca e innescare le buone pratiche. È questo il progetto del. A Terracina abbiamo incontrato la professoressa Daniela Lucangeli, Ordinario in Psicologia dell’educazione e dello sviluppo presso l’Università di Padova, Presidente della sezione sviluppo dell’Accademia Mondiale delle scienze Learning Disabilities (IARLD), Presidente dell’ Associazione per il coordinamento nazionale degli insegnanti specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap (CNIS), nonché socio di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali nell’ambito delle scienze dello sviluppo, ed insieme a lei abbiamo parlato di questo progetto ed in particolare dell’argomento della serata che era la musica che cura. Ad accompagnare la Professoressa Lucangeli c’era il Dottor ...

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

'Credo in unache non rimane chiusa nelle università, che non circola solo tra specialisti, ma che esce nelle strade e mette i suoi strumenti a disposizione di insegnanti, ...L'iniziativa è parte del progettoin cammino, unavissuta e condivisa al servizio delle comunità che prevede 90 tappe e 20 incontri, tra cui quello viterbese, lungo il ... La “Marcia della Scienza Servizievole in Cammino” fa tappa a Velletri… attraverso la via Francigena nel sud VELLETRI (attualità) - È stata un’occasione importante che ha visto la fattiva collaborazione dell’associazione “L’asino e le nuove” e del consigliere comunale delegato alla via Francigena ...Alessandro D’Avenia, Daniela Lucangeli, Maestra in Bluejeans, Alberto Pellai ed Enrico Galiano. Sono loro, secondo Vita, i cinque professionisti da seguire sui social nel campo dell’education, della g ...