Kenya, il presidente eletto William Ruto: "Non c'e' posto per la vendetta"
Il presidente eletto del Kenya, William Ruto, ha annunciato di voler lavorare con "tutti i leader" del Paese. La dichiarazione segue di poco l'annuncio della sua vittoria alle presidenziali nel mezzo ...

MariachiaraBold : RT @Gio_Pigatto: ???? In #Kenya ha vinto William Ruto, VP ed ex delfino del presidente uscente Uhuru Kenyatta. Con il 50,5% dei voti riesce a… - beltrami_fulvio : #KenyanElection2022 . Ruto eletto presidente in continuità etnica Kikiyu Kelenjne, ma per 4 su 7 membri della Commi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Kenya Cosa accadrà ora che #Ruto è stato eletto presidente con un margine r… - CatelliRossella : Kenya, la commissione elettorale: 'William Ruto è il nuovo presidente'. Ma l'opposizione contesta il risultato… - infoitestero : Kenya, William Ruto proclamato presidente. Contestazioni e tafferugli -