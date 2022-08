Infortunio Di Maria | condizioni e tempi di recupero

(Di martedì 16 agosto 2022) Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista Angel Di, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa della gara contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A...

DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Angel #DiMaria è arrivato al JMedical per gli esami ???? - DiMarzio : #Juventus | Infortunio #DiMaria: il comunicato sulle sue condizioni - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Infortunio Di Maria, lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 g… - ZonaBianconeri : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Infortunio Di Maria, lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà… - giovalter1 : Visto l'infortunio di Di Maria, urge portare a casa IMMEDIATAMENTE Depay e Paredes, altrimenti devono giocare magazzinieri e giardinieri???? -

La Juve ha comunicato l'entità dell'di Angel Di: si tratta di una lesione all'adduttore, dieci giorni di stop La Juventus ha comunicato l'entità dell'di Angel Di. Il calciatore argentino ha subito una ...Non c'è pace per lo staff sanitario della Juventus che, a partire da oggi, avrà a che fare anche con l'di Angel Di. In ...Primo stop per Angel Di Maria, uscito ieri dolorante al 65’ di Juventus-Sassuolo, conclusa 3-0 e di cui l’argentino è stato assoluto protagonista con un gol e un assist. Il giocatore, comunica la Juve ...Questa mattina si è presentato al J Medical il portiere della Juventus, Szczesny. Il portiere polacco salterà le prime partite di questo campionato (circa 20 giorni di stop per lui) complice una lesio ...