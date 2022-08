Gli Stati Uniti testano il missile nucleare Minuteman III (Di martedì 16 agosto 2022) L’esercito degli Stati Uniti ha ufficializzato di aver effettuato con successo il test del missile balistico intercontinentale (Icbm), Minuteman III, che era stato ritardato per evitare un’escalation di tensioni con la Cina durante il braccio di ferro nello stretto di Taiwan di due settimane fa. All’epoca Pechino schierò decine di aerei e mezzi militari, e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 16 agosto 2022) L’esercito degliha ufficializzato di aver effettuato con successo il test delbalistico intercontinentale (Icbm),III, che era stato ritardato per evitare un’escalation di tensioni con la Cina durante il braccio di ferro nello stretto di Taiwan di due settimane fa. All’epoca Pechino schierò decine di aerei e mezzi militari, e InsideOver.

