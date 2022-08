Elezioni | Berlusconi | ' con noi tornerà poliziotto di quartiere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno Stato liberale. Oggi in Italia vi sono molte carenze, nonostante l'ottimo lavoro della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Noi quando saremo al Governo ripristineremo ed estenderemo l'istituto deldie l'operazione 'strade sicure' con l'utilizzo delle Forze Armate a fianco delle Forze dell'Ordine, per vigilare soprattutto nelle periferie e prevenire i reati nelle città". Lo afferma Silvio, nella consueta pillola elettorale quotidiana. "Oggi -aggiunge l'ex premier- l'organico delle Forze dell'Ordine è troppo ridotto: abbiamo il dovere di potenziarlo in modo adeguato e le retribuzioni dei loro membri devono aumentare di un terzo".