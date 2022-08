Atletica: Jacobs re d'Europa, trionfa nei 100 metri davanti a Hughes e Azu (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Ha semplicemente vinto il più forte. Solo oro. Sempre oro. Marcell Jacobs domina la finale dei 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera e conquista la medaglia d'oro con il tempo di 9.95 (+0.1), record dei campionati eguagliato, prima volta sotto i dieci secondo con vento regolare in questa stagione. Il campione olimpico e primatista d'Europa arricchisce la propria collezione di ori all'Olympiastadion, battendo i due sprinter britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13), nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d'Europa all'aperto. L'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Ha semplicemente vinto il più forte. Solo oro. Sempre oro. Marcelldomina la finale dei 100agli Europei di Monaco di Baviera e conquista la medaglia d'oro con il tempo di 9.95 (+0.1), record dei campionati eguagliato, prima volta sotto i dieci secondo con vento regolare in questa stagione. Il campione olimpico e primatista d'arricchisce la propria collezione di ori all'Olympiastadion, battendo i due sprinter britannici Zharnel(9.99) e Jeremiah Azu (10.13), nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d'all'aperto. L'Italia ...

