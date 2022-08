Altre esplosioni in Crimea, “sabotatori” colpiscono linea rossa. L’ira di Mosca (Di martedì 16 agosto 2022) Per la Russia sono "sabotatori" - senza nome per ora - ad aver orchestrato una serie di esplosioni in un deposito di munizioni in Crimea, la penisola annessa dalla Russia dal 2014 ma soprattutto zona considerata la linea rossa da Mosca nella guerra iniziata dalla Russia stessa il 24 febbraio. "La mattina del 16 agosto, a seguito di un sabotaggio, un magazzino militare vicino al villaggio di Dzhankoi è stato danneggiato", si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo. Il filmato della TV di stato russa mostra una sottostazione elettrica in fiamme. Separatamente, l'informatissimo quotidiano russo Kommersant ha citato i residenti locali che affermavano che pennacchi di fumo nero si alzavano anche su una base aerea a Gvardeyskoye, sempre in Crimea.L'incidente ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 agosto 2022) Per la Russia sono "" - senza nome per ora - ad aver orchestrato una serie diin un deposito di munizioni in, la penisola annessa dalla Russia dal 2014 ma soprattutto zona considerata ladanella guerra iniziata dalla Russia stessa il 24 febbraio. "La mattina del 16 agosto, a seguito di un sabotaggio, un magazzino militare vicino al villaggio di Dzhankoi è stato danneggiato", si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo. Il filmato della TV di stato russa mostra una sottostazione elettrica in fiamme. Separatamente, l'informatissimo quotidiano russo Kommersant ha citato i residenti locali che affermavano che pennacchi di fumo nero si alzavano anche su una base aerea a Gvardeyskoye, sempre in.L'incidente ...

