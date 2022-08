Affare Raspadori, annuncio in diretta: “Succederà domani” (Di martedì 16 agosto 2022) Sono giorni caldissimi per il mercato del Napoli. La vittoria di ieri contro il Verona ha galvanizzato la squadra e la piazza e la società azzurra, ora, vuole completare la rosa da consegnare a Spalletti per il proseguo della stagione. Per parlare di calciomarcato, Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Mercato Napoli Raspadori. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Schira ha analizzato le situazioni relative ai principali obiettivi di mercato in casa azzurra. Di seguito le parole dell’esperto di mercato: Raspadori? “Le squadre si erano date appuntamento a domani e domani può essere un giorno chiave. Al Sassuolo non fa comodo tenere un giocatore che non vuole rimanere, perchè poi non rende bene. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Sono giorni caldissimi per il mercato del Napoli. La vittoria di ieri contro il Verona ha galvanizzato la squadra e la piazza e la società azzurra, ora, vuole completare la rosa da consegnare a Spalletti per il proseguo della stagione. Per parlare di calciomarcato, Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Mercato Napoli. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Schira ha analizzato le situazioni relative ai principali obiettivi di mercato in casa azzurra. Di seguito le parole dell’esperto di mercato:? “Le squadre si erano date appuntamento apuò essere un giorno chiave. Al Sassuolo non fa comodo tenere un giocatore che non vuole rimanere, perchè poi non rende bene. ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Raspadori-Napoli, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per N… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Raspadori-Napoli, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per N… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Raspadori-Napoli, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per N… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Raspadori-Napoli, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per N… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Raspadori-Napoli, l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per N… -