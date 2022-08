Addio a Piero Angela | il figlio Alberto | «Continuerà a vivere nei ragazzi che cercano l' eccellenza»

(Di martedì 16 agosto 2022) Ildel conduttore ha abbracciato e ringraziato tutte le persone vicine alla famiglia che hanno partecipato alla prima parte della commemorazione di. Suo il discorso di commiato: «Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa». Poi spazio alle centinaia di persone che si sono messe in fila davanti al Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente

Il commoventedi Alberto Angela al padre . L'ultimo messaggio diAngela . L'insegnamento del giornalista e divulgatore . Il commoventedi Alberto Angela al padre. Nel corso della ...Angela, l'del figlio Alberto. Si è commosso più volte, davanti ai presenti e al pubblico da casa, ma ha raccolto le forze per rendere omaggio a suo padre . Padre, certo, ma anche collega. ...(LaPresse) - "Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa, che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato. Lui amava ripetere un aforisma di Leon ...È stata aperta al pubblico in Campidoglio la camera ardente di Piero Angela, il giornalista e divulgatore scientifico scomparso sabato all’età di 93 anni.