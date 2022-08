Ultimatum Lega a Dazn: 'Entro oggi diteci come risolvete i problemi' (Di lunedì 15 agosto 2022) La Lega Calcio di Serie A ha inviato a Dazn una lettera nella quale si parla di 'pregiudizio e danno irreparabile', per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare 'Entro le 16 di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) LaCalcio di Serie A ha inviato auna lettera nella quale si parla di 'pregiudizio e danno irreparabile', per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare 'le 16 di ...

infoitinterno : Ultimatum della Lega Calcio a Dazn: «Diteci entro le 16 come avete risolto i problemi» - asromaliveit1 : Dopo i disservizi verificatisi ieri anche in occasione di #SalernitanaRoma, è arrivato l'ultimatum della… - EgidioOnofrio : @EnricoLetta 1°) #Berlusconi non ha attaccato #Mattarella 2°) La crisi l'ha creata il Tuo degno alleato #Giuseppi.… - caravanpetrol2 : Nuove alleanze e tensioni: cosa è successo in campagna elettorale -