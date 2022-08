Salernitana sintesi e gol (Di lunedì 15 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 14/08/2022 alle 23:29 est Il giocatore argentino ha lasciato sprazzi di qualità ed è stato molto attivo su tutto il fronte offensivo Cristante ha segnato, su rimpallo, l’unico gol della partita dopo aver raccolto un rimbalzo al limite dell’area l’eccitante Roma di José Mourinho Ha iniziato bene la sua carriera Una serie. La squadra romana è riuscita a prendere i tre punti della faida dei Salernitana in una partita combattuta che si è decisa con un gol solitario di crisantemonel primo tempo e che ha avuto Dybala come protagonista principale. SALE rom FORMAZIONI Salernitana sapere; Bronn, Fazio, Guyomber; Candreva, Kastanos (Ribery, 54?), Vilhena, Coulibaly ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 14/08/2022 alle 23:29 est Il giocatore argentino ha lasciato sprazzi di qualità ed è stato molto attivo su tutto il fronte offensivo Cristante ha segnato, su rimpallo, l’unico gol della partita dopo aver raccolto un rimbalzo al limite dell’area l’eccitante Roma di José Mourinho Ha iniziato bene la sua carriera Una serie. La squadra romana è riuscita a prendere i tre punti della faida deiin una partita combattuta che si è decisa con un gol solitario di crisantemonel primo tempo e che ha avuto Dybala come protagonista principale. SALE rom FORMAZIONIsapere; Bronn, Fazio, Guyomber; Candreva, Kastanos (Ribery, 54?), Vilhena, Coulibaly ...

