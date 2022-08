Problemi Dazn, piattaforma si scusa: “Tecnici al lavoro, erogheremo indennizzi” (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto a Dazn chiarimenti e indennizzi in seguito ai Problemi che si sono avuti ieri sulla piattaforma che trasmette le partite di Serie A in streaming. A stretto giro la nota ufficiale di Dazn in cui annuncia rimborsi e si scusa “profondamente” con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. “Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto achiarimenti ein seguito aiche si sono avuti ieri sullache trasmette le partite di Serie A in streaming. A stretto giro la nota ufficiale diin cui annuncia rimborsi e si“profondamente” con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. “è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui ...

