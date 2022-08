MotoGP, Enea Bastianini tra futuro e presente: “Pronto per il Red Bull Ring, voglio ripetere la prova di Silverstone” (Di lunedì 15 agosto 2022) Enea Bastianini affila le armi in vista del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, ma la sua mente sarà ben puntata anche verso il fuori-pista. Inutile girarci attorno, la decisione della Ducati, ovvero chi affiancare a Francesco “Pecco” Bagnaia nel team Factory nella stagione 2023, è ormai imminente, e l’attenzione su questo aspetto sarà massima. Il portacolori del team Gresini, e Jorge Martin del team Pramac, continuano a contendersi la sella della GP23, e la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato che, dopo il weekend del Red Bull Ring, prenderà la decisione tanto attesa. Ma, sarà vero? Potremmo vivere un colpo di scena e l’annuncio arriverà già nel corso del fine settimana austriaco? Per il momento staremo a vedere gli eventi, con il pilota romagnolo che cercherà ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022)affila le armi in vista del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale2022, ma la sua mente sarà ben puntata anche verso il fuori-pista. Inutile girarci attorno, la decisione della Ducati, ovvero chi affiancare a Francesco “Pecco” Bagnaia nel team Factory nella stagione 2023, è ormai imminente, e l’attenzione su questo aspetto sarà massima. Il portacolori del team Gresini, e Jorge Martin del team Pramac, continuano a contendersi la sella della GP23, e la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato che, dopo il weekend del Red, prenderà la decisione tanto attesa. Ma, sarà vero? Potremmo vivere un colpo di scena e l’annuncio arriverà già nel corso del fine settimana austriaco? Per il momento staremo a vedere gli eventi, con il pilota romagnolo che cercherà ...

