Manchester United, UFFICIALE: un difensore va in prestito al QPR (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Manchester United ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore Ethan Laird al QPR, in Championship. Best of luck for the 202... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilha ufficializzato la cessione indelEthan Laird al QPR, in Championship. Best of luck for the 202...

thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - ManUtdMEN : Hannibal Mejbri set to complete Birmingham City loan #mufc - DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - GianfrancoTito8 : @PAPLURA Io non lo cederei ma ormai secondo me purtroppo andrà via e precisamente al Manchester United - Livia_DiGioia : RT @AConan_Doyle: Dall'Inghilterra giungono reports di un ottimismo del Milan sulla chiusura affare Ziyech entro la fine del mercato Sul gi… -