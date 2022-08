Finanziamenti ai centri estivi, il comune di Civitavecchia pubblica l’avviso (Di lunedì 15 agosto 2022) Civitavecchia – L’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia comunica che è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione di Finanziamenti destinati ai gestori dei centri estivi anno 2022 e il modello per la presentazione della domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 31 agosto 2022. “È un servizio alla comunità che merita tutta la nostra attenzione” ha dichiarato l’assessore Cinzia Napoli, “e voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto”. l’avviso pubblico e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Civitavecchia www.comune.Civitavecchia.rm.it nella sezione ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 15 agosto 2022)– L’Assessorato ai Servizi Sociali deldicomunica che è stato approvatopubblico finalizzato alla concessione didestinati ai gestori deianno 2022 e il modello per la presentazione della domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 31 agosto 2022. “È un servizio alla comunità che merita tutta la nostra attenzione” ha dichiarato l’assessore Cinzia Napoli, “e voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto”.pubblico e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale deldiwww..rm.it nella sezione ...

Ric746 : Queste centri studi di geopolitica sono sempre indipendenti e apartitici salvo ricevere enormi finanziamenti 'disin… - Terzobinarioit : Finanziamenti centri estivi, bando del Comune di Civitavecchia - 0766news_TripTv : ?? CIVITAVECCHIA, FINANZIAMENTI AI CENTRI ESTIVI: PUBBLICATO L’AVVISO SUL SITO DEL COMUNE ???? Leggi l'articolo ??… - Newsinunclick : Per la prima volta anche la musica non classica ha potuto accedere a dei finanziamenti FUS (Fondo Unico per lo Spet… - su_sartadori : Fa ridere detto da uno del PD, partito il quale ha finanziato per anni la guardia costiera libica che bloccava dire… -