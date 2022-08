Ferragosto | Coldiretti | picnic per 6 milioni di italiani

PoliticaNewsNow : Ferragosto, Coldiretti: in mezzo milione scelgono l’agriturismo - infoitinterno : Ferragosto-Coldiretti Sardegna: boom presenze in agriturismo (+20%) - marcocarestia : RT @Agricolae1: #Ferragosto, @coldiretti , in mezzo milione scelgono l’#agriturismo - CronacheNuoresi : #Coldiretti. Boom di presenze negli #agriturismi sardi per #ferragosto - ruvesi_it : FERRAGOSTO, COLDIRETTI PUGLIA: “MANCANO 30MILA TURISTI DA RUSSIA COMPENSATI DA TURISTI DELL’EST, ITALIANI, AMERICAN… -

...scelto di trascorrere il giorno diall'aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa, nelle località risparmiate dal maltempo. E' quanto emerge dall'indagine/Ixè ...Un italiano su due (50%) ha deciso di trascorrerefuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al ... E' quanto emerge da una indagine/Ixè ...Resiste la tradizione del picnic con circa 6 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa, nelle localit ...Un italiano su due (50 per cento) ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare ...