Fa schifo Salvini sbotta davanti alla tv | esplode il caso | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) I disservizi che hanno caratterizzato Dazn nel corso delle partite mandate in onda ieri hanno scatenato un vero e proprio putiferio. La questione si è spostata sul campo della politica, con diversi esponenti inferociti per i problemi legatimessa in onda delle partite. Durissimo il commento di Matteo: "Da abbonato a Dazn Credo che il servizio che stanno offrendo faccia". Non è da meno Maurizio Gasparri che ha tuonato: "I prezzi li alza ma Dazn peggiora il servizio. Avvio vergognoso per il campionato. Intervenga AgCom, il pubblico paga e non merita questo tradimento". Parole di fuoco che hanno acceso il dibattito. Sulla questione è intervenuto anche Carlo Calenda: "fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva ...