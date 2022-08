"Draghi non lo salverà", dagli Usa la sentenza definitiva su Letta (Di lunedì 15 agosto 2022) Come in una sorta di contrappasso per la sinistra pronti a esaltare ogni due per tre i dubbi della stampa estera sul centrodestra, su Enrico Letta si abbatte la stroncatura senza mezzi termini del Washington Post. Lo storico quotidiano americano, quello del Watergate per intenderci, ha dedicato al segretario del Pd Enrico un pesante affondo in vista delle elezioni del 25 settembre, che vengono paragonate "alle telenovele sudamericane". "Letta ha avuto l'intuito di perseguire un'ampia coalizione dai centristi all'estrema sinistra", si legge nell'articolo rilanciato da vari media, "ma il suo cosiddetto campo largo ha richiesto così tanta flessibilità da parte di tutti che ha finito per allungarsi fino al punto di rottura. E in effetti è quello che è successo". Il risultato dell'esplosione della maxi-coalizione ha avuto l'effetto di generare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Come in una sorta di contrappasso per la sinistra pronti a esaltare ogni due per tre i dubbi della stampa estera sul centrodestra, su Enricosi abbatte la stroncatura senza mezzi termini del Washington Post. Lo storico quotidiano americano, quello del Watergate per intenderci, ha dedicato al segretario del Pd Enrico un pesante affondo in vista delle elezioni del 25 settembre, che vengono paragonate "alle telenovele sudamericane". "ha avuto l'intuito di perseguire un'ampia coalizione dai centristi all'estrema sinistra", si legge nell'articolo rilanciato da vari media, "ma il suo cosiddetto campo largo ha richiesto così tanta flessibilità da parte di tutti che ha finito per allungarsi fino al punto di rottura. E in effetti è quello che è successo". Il risultato dell'esplosione della maxi-coalizione ha avuto l'effetto di generare ...

