Calcio in tv | disservizi Dazn L’Agcom chiede chiarimenti Subito indennizzi agli utenti

"A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di Calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute, L'Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata". E' quanto si legge in un comunicato dell'Autorità garante nelle Comunicazioni. "Agcom ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera adottata dall'Autorità.Agcom si riserva a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria", conclude la nota.

