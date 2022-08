Alleanze e poli, lo schema calcistico alle prossime elezioni è 4-4-1-1 (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Cominciano a essere chiare le formazioni in campo per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il centrodestra e il centrosinistra sono coalizioni con quattro forze ciascuna; M5s e terzo polo corrono da soli. Il centrodestra corre in Italia con un programma in comune e con quattro simboli: FdI, Lega, FI e Noi moderati. Ogni forza ha il proprio capo politico. All'estero i centristi passano la mano e ci sarà un simbolo unitario 'Salvini-Berlusconi-Meloni'. Il centrosinistra corre in Italia e all'estero con quattro simboli: 'Pd. Italia democratica e progressista', Impegno civico, 'alleanza Verdi Sinistra', +Europa. Ogni forza ha il proprio capo politico e programma. Il terzo polo di Azione e Italia viva ha un unico simbolo e non è in alcuna coalizione. Il capo politico è ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - Cominciano a essere chiare le formazioni in campo per letiche del 25 settembre 2022. Il centrodestra e il centrosinistra sono coalizioni con quattro forze ciascuna; M5s e terzo polo corrono da soli. Il centrodestra corre in Italia con un programma in comune e con quattro simboli: FdI, Lega, FI e Noi moderati. Ogni forza ha il proprio capotico. All'estero i centristi passano la mano e ci sarà un simbolo unitario 'Salvini-Berlusconi-Meloni'. Il centrosinistra corre in Italia e all'estero con quattro simboli: 'Pd. Italia democratica e progressista', Impegno civico, 'anza Verdi Sinistra', +Europa. Ogni forza ha il proprio capotico e programma. Il terzo polo di Azione e Italia viva ha un unico simbolo e non è in alcuna coalizione. Il capotico è ...

