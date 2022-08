Sacramento, un digiuno lungo 16 anni. E il 17° è dietro l'angolo (Di domenica 14 agosto 2022) Qual è la franchigia Nba più sfortunata? Ve lo sarete forse chiesto. In una società, quella americana, e in un business, quello delle leghe sportive d'oltreoceano, dove vincere è tutto e i guadagni ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Qual è la franchigia Nba più sfortunata? Ve lo sarete forse chiesto. In una società, quella americana, e in un business, quello delle leghe sportive d'oltreoceano, dove vincere è tutto e i guadagni ...

Sacramento, un digiuno lungo 16 anni. E il 17° è dietro l'angolo

Ecco, oggi i Sacramento Kings detengono il poco invidiabile record, che è anche quello assoluto, di stagioni consecutive senza playoff. Addirittura sedici. Di anello, poi, almeno dal trasferimento in ...

Crescono le persecuzioni contro la Chiesa in Nicaragua

Ha invitato i parrocchiani a tenere veglie di sostegno, con il digiuno e l'adorazione del Santissimo Sacramento, 'affinché possa cessare questa situazione di aspre vessazioni nei confronti di tutti ...