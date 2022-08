Roma | caotico weekend di Ferragosto | più di 5mila articoli sequestrati

(Di domenica 14 agosto 2022) È arrivato ildi, uno dei più caotici della Capitale. Per questo, inevitabilmente, i controlli sono stati intensificati così da poter salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Le verifiche della Polizia Locale, nelle ultime 48 ore, hanno potuto constatare l’enorme presenza di abusivismo commerciale tra le vie della città. Leggi anche: 68enne disoccupato “arrotonda” vendendo cocaina: in casa 30mila euro frutto dello spaccio Il sequestro Gli agenti della Polizia Locale diCapitale hanno portato avanti interventi mirati soprattutto nel Centro Storico. Il luogo più frequentato dai turisti in questi giorni dove sono tanti i “finti commercianti” che danno il via a più episodi di abusivismo. Verifiche quindi soprattutto in piazza di Spagna, fontana di Trevi, piazza Navona ma anche Colosseo e Trastevere. In queste ...

