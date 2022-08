Rientro a scuola senza prof. I presidi: centinaia di cattedre scoperte (Di domenica 14 agosto 2022) «Ad oggi mancano ancora alcune centinaia di insegnanti per coprire le cattedre delle scuole romane. Pur sapendo che entro la fine di agosto dovrebbero essere immessi in ruolo i vincitori del concorso, noi temiamo che ciononostante molte cattedre rimarranno scoperte. Per cui si dovrà ricorrere alle graduatorie provinciali». A lanciare l'allarme a Il Tempo è il presidente dell'Associazione Nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. «Nell'ipotesi in cui si dovrà far ricorso alle Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) - prosegue Rusconi auspichiamo che non accada quello che è successo negli scorsi anni, anche nell'ultimo, quando i docenti mandati dall'Ufficio scolastico regionale si sono presentati a scuola tra gennaio e febbraio». Il motivo per il quale mancano gli ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) «Ad oggi mancano ancora alcunedi insegnanti per coprire ledelle scuole romane. Pur sapendo che entro la fine di agosto dovrebbero essere immessi in ruolo i vincitori del concorso, noi temiamo che ciononostante molterimarranno. Per cui si dovrà ricorrere alle graduatorie provinciali». A lanciare l'allarme a Il Tempo è il presidente dell'Associazione Nazionaledi Roma, Mario Rusconi. «Nell'ipotesi in cui si dovrà far ricorso alle Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) - prosegue Rusconi auspichiamo che non accada quello che è successo negli scorsi anni, anche nell'ultimo, quando i docenti mandati dall'Ufficio scolastico regionale si sono presentati atra gennaio e febbraio». Il motivo per il quale mancano gli ...

