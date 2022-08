MotoGP | debutta la chicane dello Spielberg

(Di domenica 14 agosto 2022) Latorna di scena la prossima settimana allo, dove debutterà la nuova. La variante, che spezza in due parti il controverso rettilineo tra curve 2 e 3, è nata per ragioni di sicurezza. Qui, due anni fa, abbiamo assistito all’orribile incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli, dove si è sfiorata la tragedia. L’anno scorso, all’uscita di curva 3, Dani Pedrosa è caduto coinvolgendo pesantemente Lorenzo Savadori. La nuova “S” dovrebbe rallentare il tratto più pericoloso della pista, e potrebbe cambiare i valori in campo. Red Bull Ring: svelata laper la: cosa cambierà con la? Laè stata progettata da Hermann Tilke, l’architetto ...

FormulaPassion : #MotoGP: gli orari tv su #Sky e #TV8 dell'#AustrianGP, debutta la nuova chicane a dividere Curva-1 e Curva-3 - MotorcycleSp : Dopo aver lasciato la MotoGP alla fine della scorsa stagione, Danilo Petrucci ha corso alla Dakar do... #Velocità… -

FormulaPassion.it

... mentre ad agostoin contemporanea con l'America House of the dragon , il prequel del Trono ...e Superbike, e il calcio europeo con Europa League e Conference League.... in cui100% Italia , un nuovissimo game show condotto da Nicola Savino , basato su ... tutti i motori a due e quattro ruote, con Formula1 ,e Superbike , e il calcio europeo con Europa ... MotoGP / GP Austria 2022: orari Sky e TV8, debutto per la nuova chicane Ecco com'è stata disegnata la chicane che spezza il velocissimo salitone del tracciato austriaco. Sarà efficaceIl prossimo fine settimana il Motomondiale sarà in scena al Red Bull Ring e per la prima volta verrà adottata una esse prima del tornantino Remus ...