Michael Schumacher, sta per succedere: tifosi in visibilio (Di domenica 14 agosto 2022) Michael Schumacher, la notizia era già nell’aria. Sta per succedere veramente, tifosi e appassionati in visibilio: novità incredibile. Michael Schumacher, qualche anno fa, ha rischiato seriamente di morire. Il pilota tedesco, mentre stava sciando, cadde pericolosamente e il suo corpo subì danni incredibili. Dopo il coma, il kaiser non è tornato più come prima: al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 14 agosto 2022), la notizia era già nell’aria. Sta perveramente,e appassionati in: novità incredibile., qualche anno fa, ha rischiato seriamente di morire. Il pilota tedesco, mentre stava sciando, cadde pericolosamente e il suo corpo subì danni incredibili. Dopo il coma, il kaiser non è tornato più come prima: al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ignazirabboni : RT @ignazirabboni: Come sta Michael Schumacher? La moglie Corinna rompe il silenzio: le con... - ignazirabboni : Come sta Michael Schumacher? La moglie Corinna rompe il silenzio: le con... - alessio_morra : @1990sF1 Primo e unico podio in carriera per Jos, papà di Max #Verstappen. Tutti tre formano una coppia di padre -… - FormulaPassion : Franz Tost, scopritore e mentore di Ralf Schumacher, è convinto che con più fortuna l'ex pilota della Williams avre… - ignazirabboni : RT @ignazirabboni: Michael Schumacher, l’annuncio in lacrime della moglie Corinna: piange i... -