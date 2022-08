Jennifer Lopez dice a Britney Spears di "essere forte" durante la sua faida con Kevin Federline (Di domenica 14 agosto 2022) Britney Spears e l'ex marito Kevin Federline stanno litigato sui social media, i loro figli sono coinvolti nel dramma e Jennifer Lopez ha appena offerto il suo sostegno alla pop star. Jennifer Lopez sta pubblicamente mostrando il suo sostegno nei confronti di Britney Spears: questo venerdì la star ha scelto Instagram per condividere il post ora cancellato della Spears in cui diceva di aver abbracciato la sua "libertà" e la sua "indipendenza" dopo la tutela. "Devi essere forte", ha scritto la Lopez, aggiungendo anche un'emoji. La Spears ha precedentemente citato le parole di Jennifer nel suo documentario ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022)e l'ex maritostanno litigato sui social media, i loro figli sono coinvolti nel dramma eha appena offerto il suo sostegno alla pop star.sta pubblicamente mostrando il suo sostegno nei confronti di: questo venerdì la star ha scelto Instagram per condividere il post ora cancellato dellain cuiva di aver abbracciato la sua "libertà" e la sua "indipendenza" dopo la tutela. "Devi", ha scritto la, aggiungendo anche un'emoji. Laha precedentemente citato le parole dinel suo documentario ...

