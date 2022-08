Italiana muore in Francia dopo essere stata colpita da una serranda: chi era (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazza Italiana è morta a Briançon, in Francia, dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi da un edificio. Si chiamava Carlotta Grippaldi, 26 anni: secondo le prime informazioni arrivate da persone che la... Leggi su europa.today (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazzaè morta a Briançon, inda unastaccatasi da un edificio. Si chiamava Carlotta Grippaldi, 26 anni: secondo le prime informazioni arrivate da persone che la...

