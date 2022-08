Fiorentina, Italiano: «Un po’ di fortuna ci voleva, ora testa al Twente» (Di domenica 14 agosto 2022) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo il successo in rimonta contro la Cremonese Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Cremonese. VITTORIA – «Per come si era messa è stata una vittoria più difficile del previsto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nonostante qualcuno fosse solamente adattato in qualche ruolo, comunque faccio i complimenti a Kouame e Benassi. Ci siamo complicati la vita nella ripresa, cosa che non mi è piaciuta, poi un pizzico di fortuna ci stava visti i gol sbagliati prima. Capita a tutti di perdere così, capiterà anche a noi». EUROPA – «Si deve pensare al Twente e io ho già iniziato a farlo, è una partita importante per noi. Oggi non ho voluto rischiare qualche acciaccato, ma da domani si torna al centro sportivo e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Vincenzo, tecnico della, ha parlato dopo il successo in rimonta contro la Cremonese Vincenzoha parlato a Dazn dopo-Cremonese. VITTORIA – «Per come si era messa è stata una vittoria più difficile del previsto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nonostante qualcuno fosse solamente adattato in qualche ruolo, comunque faccio i complimenti a Kouame e Benassi. Ci siamo complicati la vita nella ripresa, cosa che non mi è piaciuta, poi un pizzico dici stava visti i gol sbagliati prima. Capita a tutti di perdere così, capiterà anche a noi». EUROPA – «Si deve pensare ale io ho già iniziato a farlo, è una partita importante per noi. Oggi non ho voluto rischiare qualche acciaccato, ma da domani si torna al centro sportivo e ...

Cucciolina96251 : RT @OgnissFla: Rosati smette di giocare. Da domani farà parte dello staff di Italiano #Fiorentina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Felici per la vittoria, ma ci siamo complicati la vita' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Felici per la vittoria, ma ci siamo complicati la vita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Felici per la vittoria, ma ci siamo complicati la vita' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Italiano: 'Felici per la vittoria, ma ci siamo complicati la vita' -