Evacuato scalo Canberra dopo spari in terminale | un arresto

Corriere : Canberra, un uomo apre il fuoco in aeroporto: nessun ferito, evacuato lo scalo - Adnkronos : Colpi di arma da fuoco all'interno del terminal. #Australia #ultimora - StellaSirio60 : RT @Adnkronos: Colpi di arma da fuoco all'interno del terminal. #Australia #ultimora - ilsecoloxix : Spari all’aeroporto di Canberra, scalo evacuato. Un fermo - infoitinterno : Australia, spari all’aeroporto di Canberra: scalo evacuato -

L'aeroporto di Canberra è statooggi a causa di spari nel terminale principale delloche hanno portato all'arresto di una persona. Secondo quanto riporta il Guardian, la polizia ritiene che solo una persona sia ...L'areporto di Canberra e' stato'precauzionalmente' e il funziomento dellotemporaneamente interrotto dopo che un uomo ha aperto il fuoco e cominiciato a sparare nel terminale. Lo riferisce in un comunicato la Polizia ...L'aeroporto di Canberra è stato evacuato oggi a causa di spari nel terminale principale dello scalo che hanno portato all'arresto di una persona. (ANSA) ...(LaPresse) Un uomo ha aperto il fuoco nell'area check-in dell'aeroporto di Canberra, in Australia. Lo scalo è stato evacuato, ma non ci sarebbero feriti. Il sospettato è ...