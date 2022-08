Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - vivereitalia : Elezioni 2022, depositati 101 simboli - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Meloni: 'Votare Capo dello Stato è diritto degli italiani'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere allepolitiche in programma il 25 settembre. I simboli sono stati presentati da 98 soggetti politici. Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegni ...Andando a votare nel, però, il problema non si pone e il decreto verrà rivisto in occasione dellesuccessive. Anche alle prossimepolitiche saranno i sorteggi a decidere, come ...Il senatore Dario Stefáno non si candiderà con il Pd nelle prossime elezioni. L’addio al partito di Letta dove da pochi mesi aveva fatto rientro, è stato ufficializzato in una nota di oggi in cui ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...