CorriereCitta : Cave, lode per “I Figli delle Stelle” e “La Signora Gilda” -

Il Corriere della Città

... si aggiungono a quelli precedentemente stanziati dalla Giunta, 4 milioni di euro, destinati alle Amministrazioni comunali con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione e di...Attraverso interviste agli 'imprenditori 10 e' indicati dal dipartimento regionale Sviluppo ... E poi tappa verso l'entroterra per visitare ledi Cusa, dalle quali è stato estratto il ... Cave, lode per “I Figli delle Stelle” e “La Signora Gilda” L'enologo trentino, dal 1997 «chef de cave» della casa spumantistica Ferrari, anticipa al nostro giornale le previsioni di un'annata tra le più problematiche di sempre Ruben Larentis, «chef de cave» d ...This summer, he’s returned to that magic number for a similar rescue tale but traded the vastness of space for a film deep underground. “Thirteen Lives” is a dramatization of what happened in July ...