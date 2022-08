Calcio | Serie A Sarri ' Mi è piaciuto l' atteggiamento dei ragazzi'

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 2' - BEEECAOOO! Svetta da calcio d'angolo il bianconero, che di testa segna il primo gol di ques… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - sportface2016 : Lazio, #Sarri: “Grande clima allo stadio, mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi” - Ema_bon_m : Cremonese, Radu: 'L'errore con il Bologna mi ha fatto crescere. Handanovic il mio modello' | Sky Sport ...le parole… -

Il Sole 24 ORE

A dirlo è il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, al termine del match vinto 2 - 1 contro il Bologna, valevole per la prima giornata del campionato diA. "In questo tipo di situazioni bisogna ...1 - 3- LIGUE 1 21:00 Nantes - Lille 1 - 1- EREDIVISIE 20:00 Excelsior - Vitesse 3 - 1B 20:45 Parma - Bari 2 - 2A 18:30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 ... Calcio, mina fiscale da 1 miliardo sul campionato di Serie A Riparte la Serie A TIM con grande entusiasmo e un calendario completamente rinnovato per gli impegni delle Nazionali al mondiale qatariota tra ...Così come accaduto diverse volte durante la scorsa stagione, anche nel campionato italiano di Serie A 2022/23 non mancano i malfunzionamenti. Questa sera, proprio mentre scendono in campo Salernitana, ...