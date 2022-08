Verona, Cioffi: "Ci aspettiamo un Napoli frizzante'' (Di sabato 13 agosto 2022) Cioffi: "Il Napoli ha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita" Gabriele Cioffi, allenatore delVerona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Queste le sue parole: "Oggi il mio primo pensiero è per la famiglia di Claudio Garella, a cui faccio le più sentite condoglianze. Il destino ha voluto che sia venuto a mancare proprio prima di questa partita, avendo lui vestito le maglie di Verona e Napoli. -afferma Cioffi - Non mi posso permettere il lusso di non essere centrato. Nel momento in cui chiamo alle armi tutti, come faccio a essere destabilizzato? Credo nel lavoro che faccio e nei ragazzi che ho. Siamo questi, la battaglia è questa. E se i tifosi sono al mare li invito a ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 13 agosto 2022): "Ilha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita" Gabriele, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il. Queste le sue parole: "Oggi il mio primo pensiero è per la famiglia di Claudio Garella, a cui faccio le più sentite condoglianze. Il destino ha voluto che sia venuto a mancare proprio prima di questa partita, avendo lui vestito le maglie di. -afferma- Non mi posso permettere il lusso di non essere centrato. Nel momento in cui chiamo alle armi tutti, come faccio a essere destabilizzato? Credo nel lavoro che faccio e nei ragazzi che ho. Siamo questi, la battaglia è questa. E se i tifosi sono al mare li invito a ...

