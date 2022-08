Oggi inizia la Serie A, l’Inter: “L’attesa è finita” (Di sabato 13 agosto 2022) Il video di Inter Media House per l’inzio della Serie A 2022/2023 Ci siamo! Alle 18:30 di Oggi pomeriggio inizia la Serie A 2022/2023. l’Inter inizierà il proprio cammino sul campo del Lecce alle 20:45. In vista del ritorno in campo, il reparto Media House ha lanciato un video sui canali social ufficiali del club. Eccolo: L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Il video di Inter Media House per l’inzio dellaA 2022/2023 Ci siamo! Alle 18:30 dipomeriggiolaA 2022/2023.inizierà il proprio cammino sul campo del Lecce alle 20:45. In vista del ritorno in campo, il reparto Media House ha lanciato un video sui canali social ufficiali del club. Eccolo: L'articolo proviene da intermagazine.

pdnetwork : Dalla scuola inizia l'Italia forte, coraggiosa e inclusiva che vogliamo costruire. Per questo la nostra priorità sa… - sportli26181512 : Oggi inizia il campionato. Il Messaggero: 'Roma sfida Milano, Juve in agguato': Inizia il campionato. Questa sera i… - korfio : Inizia oggi il campionato ungherese. #SerieA #Gazzetta @Gazzetta_it #Calciomercato #Milan #MilanUdinese ??????????? - ocramed94 : Oggi parto, inizia anche il campionato del Milan, ma credetemi se scrivo che in questo momento me ne importa meno d… - omaronnis : Oggi inizia il campionato del #Cagliari/Casteddu, in #serieB. Una squadra che ha un seguito notevole, uno dei primi… -