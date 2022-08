Masters 1000 e Wta Cincinnati: il programma e gli orari di sabato 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Il programma e gli orari di sabato 13 agosto. A Cincinnati prendono il via le qualificazioni del Masters 1000 e del torneo Wta con ben quattro italiani ai nastri di partenza: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per quel che riguarda il tabellone cadetto maschile e Jasmine Paolini per quel che concerne il tabellone cadetto femminile. Si comincia a giocare alle 10:00 locali, alle 16:00 italiane. Ecco il programma, gli orari e i campi dei quattro azzurri mentre sotto potete trovare il link al programma completo. programma E orari Cincinnati sabato 13 agosto (orari ITALIANI) STADIUM 3 – Secondo match dalle ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ile glidi13. Aprendono il via le qualificazioni dele del torneo Wta con ben quattro italiani ai nastri di partenza: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per quel che riguarda il tabellone cadetto maschile e Jasmine Paolini per quel che concerne il tabellone cadetto femminile. Si comincia a giocare alle 10:00 locali, alle 16:00 italiane. Ecco il, glie i campi dei quattro azzurri mentre sotto potete trovare il link alcompleto.13ITALIANI) STADIUM 3 – Secondo match dalle ...

SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - Eurosport_IT : Annunciato il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Cincinnati | #CincyTennis - sportface2016 : Il programma e gli orari odierni a #Cincinnati: ben quattro italiani in campo - FlavioBertolin8 : @DarioPuppo Se fossi un tifoso di Djokovic sarei più arrabbiato con lui che con il Governo americano o australiano… -