M5S, 'qui succede patatrac': su paracadutati e liste blindate pressing eletti su Conte (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Da una parte il rischio di ex "infiltrati" tra gli attivisti che saranno chiamati a votare su Sky Vote alle parlamentarie online per la scelta dei candidati M5S; dall'altra i malumori degli eletti per le decisioni di Giuseppe Conte in vista della formazione delle liste, tra "paracadutati" e fedelissimi piazzati in collegi blindati a scapito di deputati e senatori uscenti che sgomitano per una riconferma. Tutti questi nodi sono sulla scrivania del leader pentastellato, che continua a prendere tempo nonostante le continue sollecitazioni da parte di chi, come Virginia Raggi, chiede "regole chiare" e "trasparenza" sulla selezione dei nuovi, aspiranti parlamentari 5 Stelle. Di ora in ora cresce per esempio il malumore in Calabria, dove si appresta a correre la fedelissima contiana Vittoria Baldino – eletta ...

