Lazio, Gila: 'Sono in uno dei club più importanti d'Italia, è una grande sfida' (Di sabato 13 agosto 2022) Il nuovo difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato a Marca del suo trasferimento in Serie A, ai biancocelesti: "È stato bello... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Il nuovo difensore della, Mario, ha parlato a Marca del suo trasferimento in Serie A, ai biancocelesti: "È stato bello...

LALAZIOMIA : Lazio, Gila: 'Sono in uno dei club più importanti d'Italia, è una grande sfida' - Noibiancocelest : Lazio, Mario Gila: “La Lazio è una sfida per me - infoitsport : Lazio, Gila: “Grande feeling con Sarri, idee chiare sulla Champions” - CalcioPillole : Mario #Gila, nuovo difensore della #Lazio, ha fatto il punto sulla prossima stagione in #SerieA: di seguito le sue… - FedericoPlatini : #Lazio, parla #Gila: “Sono in uno dei club più importanti d’Italia, mi sento bene qui” -