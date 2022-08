Inter, a Lecce D’Ambrosio unico assente: da settimana prossima in gruppo (Di sabato 13 agosto 2022) Danilo D’Ambrosio salta la prima di campionato Sarà un’Inter quasi al completo quella che tra poche ore farà il suo debutto in campionato. Simone Inzaghi potrà contare su un gruppo al completo con la sola eccezione di Danilo D’Ambrosio, rimasto a Milano. L’esterno, adattato in difesa, non ha recuperato dal problema che in settimana gli aveva fatto saltare anche l’ultimo test amichevole ad Appiano Gentile contro il Sant’Angelo, formazione di Serie D. Per il numero 33 il ritorno in gruppo è previsto per martedì 16 e tornare tra i convocati per la seconda di campionato in programma tra una settimana a San Siro. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Danilosalta la prima di campionato Sarà un’quasi al completo quella che tra poche ore farà il suo debutto in campionato. Simone Inzaghi potrà contare su unal completo con la sola eccezione di Danilo, rimasto a Milano. L’esterno, adattato in difesa, non ha recuperato dal problema che ingli aveva fatto saltare anche l’ultimo test amichevole ad Appiano Gentile contro il Sant’Angelo, formazione di Serie D. Per il numero 33 il ritorno inè previsto per martedì 16 e tornare tra i convocati per la seconda di campionato in programma tra unaa San Siro. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene damagazine.

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - Inter : 2? Chi sono i due giocatori della rosa che hanno segnato il loro primo gol con l'Inter contro il Lecce? ?? - MCriscitiello : L’attaccante del Lecce, Colombo, parla in esclusiva a Sportitalia in vista dell’esordio con l’Inter. “Non verranno… - JReligione : Stasera riparte la #SerieA e i ratti vanno a #Lecce : che favore riceveranno dal VAR? RT se odi l’#Inter ?? - sportli26181512 : Lecce-Inter, percorre 1.000 Km in bicicletta per seguire i nerazzurri. VIDEO: Francesco, tifoso nearzzurro abbonato… -