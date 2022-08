Il Milan ha battuto l’Udinese per 4-2 con un rigore controverso (Di sabato 13 agosto 2022) l’Udinese era sorprendentemente in vantaggio prima che il capitano del Milan Davide Calabria si scontrasse con il difensore Brandon Soppy in area di rigore. Dopo una lunga pausa per rivedere l’incidente sul monitor, l’arbitro Livio Marinelli ha assegnato il rigore al Milan, tra la rabbia della squadra ospite. E cosi il Milan ha battuto l’Udinese. Milan ha battuto l’Udinese: cosa è successo dopo Theo Hernández segna e Ante Rebi? porta il Milan in vantaggio poco dopo. Adam Masina ha pareggiato con un tiro prima dell’intervallo, ma Brahim Diaz ha ripristinato il vantaggio dei rossoneri prima che Rebi? aggiungesse il suo secondo gol dopo 68 minuti. Dopo aver posto fine a 11 anni di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022)era sorprendentemente in vantaggio prima che il capitano delDavide Calabria si scontrasse con il difensore Brandon Soppy in area di. Dopo una lunga pausa per rivedere l’incidente sul monitor, l’arbitro Livio Marinelli ha assegnato ilal, tra la rabbia della squadra ospite. E cosi ilhaha: cosa è successo dopo Theo Hernández segna e Ante Rebi? porta ilin vantaggio poco dopo. Adam Masina ha pareggiato con un tiro prima dell’intervallo, ma Brahim Diaz ha ripristinato il vantaggio dei rossoneri prima che Rebi? aggiungesse il suo secondo gol dopo 68 minuti. Dopo aver posto fine a 11 anni di ...

