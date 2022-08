Feste e sagre, ruote panoramiche e lumini sul lago: Ferragosto in provincia (Di sabato 13 agosto 2022) Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo week-end di Ferragosto. Fra gli appuntamenti spiccano tante Feste e sagre, le ruote panoramiche a Sarnico e a Lovere, i lumini sul lago a Riva di Solto e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia da sabato 13 a lunedì 15 agosto. ALBINO – Ad Albino festa della paella valenciana e della sangria ALMENNO SAN SALVATORE – Ad Almenno san Salvatore sagra regionale degli uccelli CASTIONE DELLA PRESOLANA – A Castione la mostra “Dio, dove sei?” CASTRO – “Ferragosto in piazza” a Castro CAVERNAGO – A Malpaga torna la sagra “Due castelli in festa” CENATE SOTTO – “San Rocco fest” a Cenate Sotto CENE – Apertura del Parco Paleontologico a Cene CLUSONE – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo week-end di. Fra gli appuntamenti spiccano tante, lea Sarnico e a Lovere, isula Riva di Solto e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi inda sabato 13 a lunedì 15 agosto. ALBINO – Ad Albino festa della paella valenciana e della sangria ALMENNO SAN SALVATORE – Ad Almenno san Salvatore sagra regionale degli uccelli CASTIONE DELLA PRESOLANA – A Castione la mostra “Dio, dove sei?” CASTRO – “in piazza” a Castro CAVERNAGO – A Malpaga torna la sagra “Due castelli in festa” CENATE SOTTO – “San Rocco fest” a Cenate Sotto CENE – Apertura del Parco Paleontologico a Cene CLUSONE – ...

