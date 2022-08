Elezioni | la direzione Pd si riunisce per approvare il programma | l’intervento di Enrico Letta La diretta tv

Corriere : Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» - annabelladellac : Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» @corriere… - danilo68400374 : 'Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri»-… - News24_it : Oggi la direzione del Pd. Il ritorno di Civati, il seggio a Casini e il malessere per i «papi stranieri» - Corriere… - PoliticaNewsNow : Elezioni, PD: domani direzione nazionale per approvazione programma -

Adnkronos

L'ex generale, leader del partito Gerindra, ha già partecipato a duepresidenziali (2014 e ... Il dissidente ha inviato i moduli da lui compilati allacarceraria del campo a regime ......ancora l'ufficialità per la 'rosa' dei candidati del Partito Democratico in vista delle... E' prevista infatti per domenica lanazionale dei democratici dalla quale dovrebbero uscire ... Elezioni 2022, giro di vite su liste Pd: candidati 'alla finestra' fino all'ultimo Anche Lepore in pressing sul Nazareno per scongiurare l'ipotesi. Il circolo Gramsci: "C'è la nostra totale contrarietà. Letta, non ...Carlo Cottarelli correrà come candidato nel collegio uninominale di Milano centro per il Pd e +Europa. Per il centrodestra, a sfidarlo, ci sarà Giulio Tremonti, ex ministro in due governi Berlusconi.