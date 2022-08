Covid, altri 2276 positivi su 13920 test in Campania: 3 decessi (Di sabato 13 agosto 2022) Continua a calare, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo il bollettino della Regione Campania sono 2276 i neo positivi al Covid su 13920 test esaminati. Anche se lieve, si registra comunque un calo del tasso di incidenza, oggi pari al 16,35%, rispetto a ieri (16,67%). Due i decessi nelle ultime 48 ore, una persona deceduta in precedenza ma registrata ieri. Negli ospedali i ricoveri in intensiva restano piuttosto stabili con 23 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in degenza lieve aumento con 462 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) Continua a calare, in, il tasso di incidenza. Secondo il bollettino della Regionesonoi neoalsuesaminati. Anche se lieve, si registra comunque un calo del tasso di incidenza, oggi pari al 16,35%, rispetto a ieri (16,67%). Due inelle ultime 48 ore, una persona deceduta in precedenza ma registrata ieri. Negli ospedali i ricoveri in intensiva restano piuttosto stabili con 23 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in degenza lieve aumento con 462 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

