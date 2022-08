Calciomercato Salernitana, chiuso il terzo colpo in una settimana (Di sabato 13 agosto 2022) De Sanctis aveva promesso qattro colpi in breve tempo per dare a Nicola il prima possibile una rosa completa e competitiva, e il ds dei campani è già vicino a completare il suo obiettivo, dopo Vilhena e Candreva, entrambi già a... Leggi su europa.today (Di sabato 13 agosto 2022) De Sanctis aveva promesso qattro colpi in breve tempo per dare a Nicola il prima possibile una rosa completa e competitiva, e il ds dei campani è già vicino a completare il suo obiettivo, dopo Vilhena e Candreva, entrambi già a...

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, è fatta per #Maggiore dallo #Spezia. Il calciatore oggi sarà in città.… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - sportli26181512 : Salernitana, arriva Maggiore: il giocatore è atteso in città: Dopo il via libero dello Spezia, il centrocampista è… - sportli26181512 : Salernitana, ecco Candreva: 'Voglio un’altra impresa. E Bonazzoli mi aveva detto...' -