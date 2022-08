Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 09:15 (Di venerdì 12 agosto 2022) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2022 ORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE, SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE SETTEVENE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. I TRENI PARTONO CON FREQUENZA DI 21MIN DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022)DEL 12 AGOSTOORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE, SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE SETTEVENE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. I TRENI PARTONO CON FREQUENZA DI 21MIN DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

