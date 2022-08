Ucciso con una coltellata durante una rissa: c'è un fermato (Di venerdì 12 agosto 2022) È morto per una coltellata ricevuta durante una rissa. Così Vincenzo Trovato (in foto), 22enne di Trappeto, ha perso la vita stanotte. Il giovane è arrivato in ospedale di Partinico intorno alle 3 dopo una lite che sarebbe avvenuta nel... Leggi su europa.today (Di venerdì 12 agosto 2022) È morto per unaricevutauna. Così Vincenzo Trovato (in foto), 22enne di Trappeto, ha perso la vita stanotte. Il giovane è arrivato in ospedale di Partinico intorno alle 3 dopo una lite che sarebbe avvenuta nel...

