Morto Garella | vinse scudetti con Verona e Napoli

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio, protagonista dello scudetto con la maglia del, nel 1984/85 e fra i pali del ...

DiMarzio : Nella notte è scomparso Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con @HellasVeronaFC e @sscnapoli: aveva… - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - GoalItalia : E' morto a 67 anni Claudio Garella, a pochi giorni da Verona-Napoli, le squadre con cui vinse lo Scudetto ?? - NotizieSulNapol : RT @DribblingWorld: Morto Garella, il portiere del primo storico scudetto del Napoli ?? #RIPClaudio ???? - ilgiornalelocal : #Calcio in lutto: morto #Garella, il portiere degli scudetti storici -

Il Verona piange la scomparsa di un'autentica Leggenda della propria storia: ci ha lasciato oggi, a 67 anni, Claudio. Autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli,ha ...APPROFONDIMENTI: le garellate, l'autoradio, Toto Cutugno, l'Avvocato Agnelli, Maradona, le delusioni dal calcio La notizia sarebbe stata comunicata nella chat degli ex giocatori gialloblù. ...Come quanto riportato da ‘L’Arena’, è morto Claudio Garella a 67 anni. L’ex portiere di Verona e Napoli è deceduto a causa di complicanze cardiache in ...Il mondo del calcio in lutto. A 67 anni è morto Claudio Garella , portiere protagonista negli Ottanta e famoso per le sue parate ...